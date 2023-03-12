Тело онлайн-шамана нашли в квартире в Санкт-Петербурге

После прогулки с собакой жительница Санкт-Петербурга обнаружила мертвым сожителя. Мужчина лежал в ванне с множеством ран и порезов. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный умер вечером в субботу на юго-востоке города.

Как рассказала шокированная женщина правоохранителям, она подумала, что ее 44-летний сожитель решил искупаться, так как в ванной комнате горел свет, поэтому спокойно ушла выгуливать питомца и, вернувшись, поняла, что случилось несчастье.

Точная причина смерти мужчины сейчас устанавливается. Подробности трагедии предстоит выяснить правоохранительным органам. Проводится соответствующая проверка, по итогам которой следователями будет принято решение.

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По данным 5-tv.ru, погибшим оказался безработный, который позиционировал себя шаманом и проводил различные онлайн-ритуалы за деньги. Кроме того, он вел активную деятельность в сети. Выкладывал видео на YouTube и «обучающие» ролики процессы работы с клиентами. Он помогал людям «реанимировать душу» и давал советы как найти «путь истинный». Также шаман вел процессы изменения родовых программ, которые он называл «демонами».

Переписки погибшего шамана с клиентами. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, расчлененное тело неизвестного нашли в канализации в Новосибирске. Местные жители уверяют, что останки в коллектор кто-то скидывал по частям.