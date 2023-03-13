В ГД внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

В Госдуме рассматривается законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Этот документ опубликовали в электронном виде на сайте нижней палаты парламента.

Инициаторы проекта считают, что нижняя планка призывного возраста повышается для того, чтобы граждане смогли гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование. Согласно тексту документа, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Также военную службу смогут пройти сразу после наступления 18 лет те, кто подал заявление на службу еще до совершеннолетия.

«Граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления возраста, <…> и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу», — говорится в документе.

Кроме того, крайний возраст призыва граждан в армию повысится с 27 до 30 лет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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