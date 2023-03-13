ТОП-6 доступных продуктов, способных побороть стресс и тревожность

Стресс и приступы тревожности — спутники жизни многих современных людей. Одни борются с ними с помощью ведра с мороженым и романтических комедий, другие топят в вине, третьи принимают антидепрессанты. Однако каждый из перечисленных методов может быть опасен как минимум для фигуры, а как максимум — для здоровья и жизни.

Пока вы ищите грамотного специалиста, который поможет наладить мир в душе, возьмите на заметку абсолютно безопасный и эффективный способ поддержать нервную систему — диету из «дзен-продуктов». Содержащиеся в еде витамины и микроэлементы насытят организм и восстановят силы для борьбы со стрессом.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой и витамином B, спасающим от перепадов настроения. Также в нем есть магний, укрепляющий мышечную и нервную системы. Цельные киноа, кукуруза, полба, овес и рис буквально зарядят организм энергией. Не лишними в меню будут и семена подсолнечника и чиа.

Орехи

Миндаль, фисташки и грецкие орехи непременно должны регулярно употребляться в пищу. Они содержат большое количество витаминов и минералов, полезных для иммунитета. В здоровом теле, как известно, здоровый дух! В миндале много магния, который нормализует сон, помогает более качественно отдыхать и легко просыпаться. В грецком — крайне важные витамины Е и В21.

Шпинат и спаржа

Шпинат и другие листовые салаты борются с тревогой благодаря тому же волшебному магнию. Достаточно чашки листьев шпината в день — можно добавить в горячий завтрак или смузи из фруктов и ягод. В спарже содержится фолиевая кислота, которая спасает от чувства подавленности. Чашка спаржи в день — это две трети чуточной нормы фолиевой кислоты.

Сухофрукты и свежие фрукты

Горстка орехов с сухофруктами — лучший перекус. Не только потому что вкусно, но потому что невероятно полезно. Такой снек придаст сил и энергии, улучшит настроение и поможет сохранять стабильно рабочее состояние. Из свежих фруктов для борьбы со стрессом рекомендуются бананы и апельсины. В них содержится калий, магний, витамин С и аминокислоты, поддерживающие иммунитет и уровень гормона счастья серотонина.

Жирная рыба

Сытный обед из жирной рыбки — это не только вкусно, но и целительно для нервной системы. В таких сортах как тунец, лосось и макрель много кислот омега-3, которая активизирует выработку мелатонина (гормона сна) и способствует выделению серотонина. Они также «чистят» сосуды, предотвращая образование холестериновых бляшек. Жирная кислота омега-3 снижает уровень кортизола и адреналина в тех, кто переживает стресс. А фосфор укрепляет защитные функции нервной системы.

Темный шоколад

На десерт — долька темного шоколада. Можно и две. Не только вкусно, но и полезно для здоровья, причем и физического, и ментального. Горький шоколад помогает сохранять в норме кровяное давление, он также богат магнием, который борется со стрессом. В этом лакомстве есть и фенилэтиламин, природный гормон-афродизиак, натуральный антидепрессант и стимулятор.

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