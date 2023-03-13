Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном

|
Иван Обухов
Иван Обухов 26

Возобновление авиасообщение будет способствовать «развитию человеческих и бизнес-контактов», заявили в белорусском правительстве.

Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Между Минском и Тегераном с 26 марта начнет действовать прямой авиарейс. Соответствующий договор заключили власти Белоруссии и Ирана, сообщает агентство «БелТа» со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

Чиновник уточнил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air. По словам Авраменко, возобновление авиасообщения между Белоруссией и Ираном будет способствовать «развитию человеческих и бизнес-контактов».

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества на 2023–2026 годы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании из России смогут летать в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Рейсы будут осуществляться по маршруту Москва — Варадеро — Порламар, а обратно — по маршруту Каракас — Гавана — Москва.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский Дальний Восток и Китай возобновили авиасообщение после длительной паузы из-за пандемии коронавируса. Первый прямой рейс стартовал из Хабаровска в Харбин.

-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Финансовый пузырь: в США за последнюю неделю лопнули уже три крупных банка
23:25
Назад дороги нет: боевики не могут эвакуировать раненых из Артемовска
23:12
МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»
22:52
Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном
22:43
Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс
22:32
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности

Сейчас читают

Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
Вершинин: РФ не возражает против продления «зерновой сделки», но при одном условии
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео