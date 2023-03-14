Яркий образ: во Франции нарисовали мультфильм про Зеленского

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Президент Украины предстал мошенником и наркоманом.

Яркий образ: во Франции нарисовали мультфильм про Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

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Сложным отношениям Киева и Вашингтона решили посвятить новый мультфильм французские аниматоры.

По их задумке, Зеленский с тревогой смотрит на то, как его страна стремительно теряет очки в рейтинге государств, которые живут на американские деньги.

Сам президент Украины предстает в образе кровавого наркомана и алкоголика, который готов на все лишь бы поток долларов из-за океана не иссякал.

В итоге ради этого он соглашается пожертвовать почти всем своим населением, включая женщин, стариков и детей. А сам мультфильм называется «Украина-кокаина». На английском языке эти слова особенно созвучны.

Ну а заканчивается все тем, что доллары в сумку Зеленского продолжают сыпаться с новой силой. Так создатели мультфильма намекают на то, что другой схемы получения денег у Киева уже нет и не будет.

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