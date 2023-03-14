Двойники-должники: с воспитательницы из Уфы списали крупную сумму из-за полной тезки

Ирина Иванова собиралась купить путевку, когда выяснила, что денег у нее больше нет. Причина — любовь к кредитам москвички с такими же ФИО и датой рождения. Что делать в таких случаях?

Жительница Уфы лишилась крупной суммы, после того как у нее обнаружилась полная тезка в Москве. На женщину повесили долг в несколько десятков тысяч рублей, принадлежащий ее столичному «двойнику». Деньги списали, а пострадавшей пришлось искать справедливости в суде. Чем закончилось дело и как уберечь себя от подобных ошибок, выяснял корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Ирина — воспитатель в детском саду с небольшой зарплатой. Но банкам уже успела задолжать больше миллиона рублей — правда, юридически. По факту — долги принадлежат ее тезке. Фамилия, имя, отчество, дата рождения — все совпадает. Разница лишь в месте рождения и жизненных принципах.

«Я не тот человек, никогда так не делала… Даже если раньше у меня был кредит, я всегда вовремя расплачивалась! Это было давно, десять лет назад. Я за него расплачивалась вовремя. Я всегда стараюсь расплачиваться, если такое… Чужие долги мне совершенно не нужны!» — заверила Ирина Иванова.

О том, что она попала в список должников, Ирина узнала перед отпуском. Как назло, когда планировала оплатить путевку. Все ее счета заблокировали. А деньги, которые были на карточках, сняли в счет долга. Правда, чужого. Позже судебные приставы все же признали ошибку и разблокировали счета воспитателя. Но деньги — 50 тысяч рублей — так никто и не вернул. Даже после того как Ирина подала в суд и выиграла его.

«И плакала, и трясло меня… А суд решил, что морального ущерба никакого нет. Раз я не попала в больницу, раз со мной ничего не произошло — морального ничего не заплатили», — посетовала воспитательница.

Тезку Ирины — ту самую Ирину Иванову, которая купается в долгах — мы нашли в Москве. В частном разговоре она, естественно, заявила, что никакого отношения к этому не имеет. Мало того, сама пострадала от того, что в Башкирии у нее есть полная тезка.

«У меня с Уфы висела в налоговой жилплощадь. Я ее через налоговую с себя сняла… Пусть дальше сами разбираются! Я в Уфе даже не была, не проезжала мимо», — сообщила должница.

Истории с такими «родственниками» всплывают часто. Специалисты говорят: сегодня базы двойников нет. Новое дело в производстве — новый пристав. И он не особо интересуется, что было раньше. А по итогу — у человека снова спишут деньги в счет чужой задолженности.

«Достаточно через портал Госуслуг либо на сайте Федеральной службы судебных приставов обратиться через интернет-приемную. Далее система работает автоматически: перепроверяет сведения, действительно ли является человек двойником. Если эти сведения подтверждаются, то изыскивается другое лицо», — посоветовал адвокат Самвел Абрамян.

К счастью, в ситуации с Ириной судебные приставы разобрались. Деньги должны поступить на счет. Правда, на юристов пострадавшая потратила гораздо больше.

Исходя из практики, ситуация может повториться. Когда настоящий должник-тезка не может остановиться и продолжает копить займы, добросовестному остается только поменять фамилию. А вместе с этим — и все документы. Ирина надеется, что ее тезка все же разберется со своими долгами.