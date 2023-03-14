Ветер сорвал купол минарета со строящейся мечети в Уфе

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Момент обрушения попал на видео.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Сильный ветер сорвал купол мечети в Уфе. Момент обрушения снял на видеорегистратор проезжавший мимо водитель. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они установили, что при падении была повреждена еще и часть облицовки. Но целостность здания это не нарушило.

Никто во время инцидента не пострадал. Известно, что мечеть возводится с 2006 года, но последние шесть лет строительство было заморожено.

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