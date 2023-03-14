Проливные дожди в Бразилии вызвали мощный оползень

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В результате погибли восемь человек, в том числе дети.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sandro Pereira; 5-tv.ru

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Мощный оползень после проливных дождей на севере Бразилии унес за собой жилые дома и обрушился на деревню. Погибли восемь человек, среди них — дети. Сейчас ведутся поиски пропавших без вести.

Власти объявили в этом районе чрезвычайное положение, поскольку есть вероятность новых обрушений.

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