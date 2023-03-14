Проливные дожди в Бразилии вызвали мощный оползень

Мощный оползень после проливных дождей на севере Бразилии унес за собой жилые дома и обрушился на деревню. Погибли восемь человек, среди них — дети. Сейчас ведутся поиски пропавших без вести.

Власти объявили в этом районе чрезвычайное положение, поскольку есть вероятность новых обрушений.