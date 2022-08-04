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В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Песков не исключил, что прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией Путина

В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина Прямая линия с Владимиром Путиным

Дмитрий Песков назвал предполагаемые сроки проведения мероприятия.

Прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году могут объединить с большой пресс-конференцией и провести «ближе к зиме». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы помните, мы объединяли прямую линию с пресс-конференцией. Неплохо, кстати, получилось. Может объединим, пока окончательного решения не принято», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в августе мероприятия не будет, возможно, оно состоится осенью или зимой.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Путин выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Предыдущее мероприятие прошло 30 июня 2021 года. Тогда президент ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию совместили с форматом прямой линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет переговоры с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом. По словам Пескова, главы государств обсудят украинский кризис, вывоз зерна из черноморских портов, ситуацию в Сирии и, возможно, тему военно-технического сотрудничества.

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