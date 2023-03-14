Шестиклассник из Ленобласти впал в кому после жалоб на головную боль

В Кировском районе Ленинградской области 12-летний школьник впал в кому после жалоб на головную боль, сообщает 78.ru.

По словам матери, ее сын пожаловался на острую головную боль. Женщина дала ребенку таблетку обезболивающего, после чего он почувствовал себя значительно хуже. Тогда пришлось вызвать скорую. В тяжелом состоянии мальчика доставили в городскую больницу Шлиссельбурга. Медики следят за его состоянием в отделе реанимации.

Пока неизвестно, что стало причиной головной боли и обострения состояния ребенка после приема лекарства. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Известно лишь, что ученик шестого класса воспитывается в полной семье и не стоит на учете по делам несовершеннолетних.

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