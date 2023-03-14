Весенний паводок начался в российских регионах

В российских регионах начался весенний паводок. Вода, по данным МЧС, уже накрыла 16 субъектов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Саратовской и Самарской областях. Мосты и дороги частично под водой. Спасатели вывозят всех, кто готов уехать, а тем, кто остался оказывают адресную помощь.

В Рязанской области также подтопило более десятка мостов. Уровень воды немного снизился за последние сутки, но ее все равно достаточно, чтобы передвигаться по улицам на лодке с мотором.

Из-за стремительного таяния снега сильнейший паводок начался и в Тамбовской области. Серьезная ситуация сложилась и в самом Тамбове, где затопило участок федеральной трассы. Ситуацию осложняет и застарелая проблема — отсутствие ливневой канализации на некоторых улицах.

Села в Воронежской области примерно в таком же положении, подростки там развлекаются на футбольном поле, пересекая его на надувном матрасе.