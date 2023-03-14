Логопед избивала четырехлетнего ребенка при обучении на дому в Петербурге

В Санкт-Петербурге педагог-дефектолог била и пинала четырехлетнего ребенка во время индивидуальных занятий на дому. Мальчик до сих пор не разговаривает, родители обратились к специалисту из районного детского сада. Однако после уроков становилось только хуже — ребенок плакал и не хотел общаться. Мама решила установить в комнате камеру видеонаблюдения, чтобы понять, как проходит занятие.

На кадрах видно, что логопед большую часть времени занята разговором по телефону. Ребенок ее явно раздражает и в какой-то момент она его толкает и бьет.