Логопед избивала четырехлетнего ребенка при обучении на дому в Петербурге

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Действия педагога-дефектолога попали на камеру наблюдения, которую дома установили родители ребенка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге педагог-дефектолог била и пинала четырехлетнего ребенка во время индивидуальных занятий на дому. Мальчик до сих пор не разговаривает, родители обратились к специалисту из районного детского сада. Однако после уроков становилось только хуже — ребенок плакал и не хотел общаться. Мама решила установить в комнате камеру видеонаблюдения, чтобы понять, как проходит занятие.

На кадрах видно, что логопед большую часть времени занята разговором по телефону. Ребенок ее явно раздражает и в какой-то момент она его толкает и бьет.

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