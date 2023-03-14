Умер звезда сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 200

По словам коллег, актер в последние годы очень тяжело болел. Но что именно с ним произошло?

Умер звезда сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

Фото: © ПЦ "Пирамида" (2009)

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Актер Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили представители воронежского филиала Союза театральных деятелей России «Дом актера».

Причина смерти пока неизвестна. Коллеги Толубаева отметили, что в последнее время актер тяжело болел.

За свою карьеру Толубаев сыграл более, чем в 30 кинопроектах, в том числе «Высший пилотаж», «Борис Годунов», «Обет Молчания» и «Михайло Ломоносов».

Кроме того, актер много работал в театре. Последнее время он жил в Воронеже, где в качестве режиссера поставил спектакли по пьесам «Не все коту масленица» А. Островского, «В бегах» С. Разсохина и В. Преображенского и «Наваждению» А. Аверченко. Сам Толубаев нередко участвовал в собственных постановках.

«Его спектакли, в которых он и сам нередко участвовал, любили и актеры, и зрители. Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить. Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам Александра Николаевича Толубаева», — поделились воспоминаниями его коллеги с изданием Starhit.

Больше всего актер запомнился зрителям в роли Розенберга во втором сезоне сериала «Склифосовский», а также Палыча в «Команда Че» и Воскобойникова в «Операции «Кукловод».

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти актера Владимира Акимова.

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