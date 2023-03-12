Не смирился с утратой жены: стали известны подробности смерти Владимира Акимова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Дочь актера Акимова назвала причиной его смерти скорбь по ушедшей из жизни супруге

Не смирился с утратой жены: стали известны подробности смерти Владимира Акимова

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»

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Актер тяжело переживал утрату любимого человека в 2016 году.

Умершего в возрасте 59 лет актера Владимира Акимова мог подкосить уход из жизни любимой супруги восемь лет назад. Кроме того, незадолго до смерти у звезды «Улиц разбитых фонарей» были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала дочь артиста Нонна Акимова.

«Папа ушел так рано, потому что, скорее всего, не смог смириться со смертью мамы, которой не стало в 2016 году. Говорил, что скучает по ней, тяжело переживал ее уход, были проблемы с алкоголем. Его давняя подруга рассказала, что как-то он объяснил ей, что таких женщин, как мама, он больше не сможет найти, что он однолюб. Наверное, на подсознательном уровне все эти годы он хотел к ней попасть туда», — рассказала Акимова телеканалу 78.ru.

Также она сообщила, что в середине февраля актер попал в больницу с подозрением на пневмонию — у него обнаружилась одышка. Во время госпитализации Акимов почувствовал улучшение, однако потом его состояние резко ухудшилось.

По словам дочери, артист в последнее время не испытывал недостатка в работе и получал от нее огромное удовольствие и радость.

«Периодически он подрабатывал аниматором, на новогодние праздники был Дедом Морозом. С друзьями-театралами они занимались антрепризой, ставили какие-то спектакли просто для себя», — поделилась женщина.

О смерти Владимира Акимова стало известно накануне, хотя ушел из жизни он еще 1 марта. Зрители знают артиста по участию в популярных фильмах и сериалах: «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку», «Гончие», «Версия», «Русские страшилки», «Иван Грозный», «Чужой» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в собственной квартире нашли тело онлайн-шамана с многочисленными ранами и порезами.

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