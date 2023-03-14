Миркамилов о внезапной смерти Толубаева: «К сожалению, последние полгода он болел»

Репетиции с артистом всегда проходили в творческом споре.

Сегодня, 14 марта, ушел из жизни российский актер Александр Толубаев на 73-м году жизни. О том, какой это был человек и насколько легко было с ним работать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал актер Дамир Миркамилов, который был занят в его двух последних работах.

По его словам, репетиции с Толобуевым всегда проходили в хорошем творческом споре.

«Этот человек был очень добрый, он умел очень хорошо собирать команду, и в дальнейшем, он работал практически только с этой командой», — рассказывает Миркамилов.

Также он добавил, что в основном, Толубаев ставил комедии. В своей последней работе «Наваждение» он должен был сам исполнять роль, однако из-за болезни остался за кулисами — в качестве режиссера. Сами актеры уже давно не виделись.

«К сожалению, наверное, последние полгода я его даже не видел, потому что он уже болел», — говорит Дамир Миркамилов.

Также он заключил, что похороны артиста уже состоялись. С ним успели проститься.

За свою карьеру Александр Толубаев сыграл более, чем в 30 кинопроектах, в том числе «Высший пилотаж», «Борис Годунов», «Обет Молчания» и «Михайло Ломоносов». Также актер много работал в театре. Последнее время он жил в Воронеже, где в качестве режиссера поставил спектакли по пьесам «Не все коту масленица» А. Островского, «В бегах» С. Разсохина и В. Преображенского и «Наваждению» А. Аверченко.

Однако самой популярной его ролью оказалась роль Розенберга во втором сезоне сериала «Склифосовский».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер звезда сериала «Склифосовский» Александр Толубаев.

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