«Нагло, по-хамски»: политолог о планах США передать Австралии атомные подлодки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 833

Политолог Бредихин назвал передачу Австралии атомных подлодок хамством и наглостью со стороны США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Hennessy; Reuters / 2023 Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Американцы решили наплевать на ДНЯО в стремлении усилить позиции в тихоокеанском регионе.

Передача Австралии атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS будет «наглым и хамским» попранием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны США. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Американцы поступают нагло, по-хамски. Но вместе с тем они усиливают позиции в тихоокеанском регионе, в том числе в рамках противостояния с Китаем и формирования большой антикитайской коалиции в Тихом океане», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что сама Австралия в данном случае ничего не решает, так как является зависимой от Великобритании, будучи государством Британского содружества.

«Австралия, как и Канада, например, не является суверенным государством. Она до сих пор находится под управлением Великобритании. И юридически, если покопаться, можно обойти ДНЯО», — отметил Бредихин.

В то же время, добавил политолог, в последние месяцы в городах Австралии проходят пророссийские митинги. Причем на них выходят как эмигрировавшие россияне и украинцы, так и местные уроженцы. Они несут российские флаги, портреты президента РФ Владимира Путина, выражают поддержку спецоперации и традиционным ценностям, которые защищает Россия.

Ранее стало известно, что США в рамках альянса AUKUS намерены передать Австралии от трех до пяти атомных подводных лодок. Это станет первым случаем в истории, когда неядерная держава получит подобное оружие.

В Китае в связи с этим уже заявили, что действия американцев ставят под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия. С другой стороны, поставки запланированы только на 2030 годы, когда ситуация в мире может кардинально измениться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония поддержала планы Австралии создать атомный подводный флот.

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