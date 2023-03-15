«С девяти лет»: Анастасия Волочкова призналась в лечении коровьими копытами

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Балерина Волочкова заявила о лечении коровьими копытами

«С девяти лет»: Анастасия Волочкова призналась в лечении коровьими копытами

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитая танцовщица ждет особенного врача из Нальчика, который поедет к ней на поезде. Из-за особенной энергетики эксперта — ломаются двигатели.

Балерина Анастасия Волочкова недавно пожаловалась на чудовищную боль в суставах, особенно эти ощущения усилились во время отпуска на Мальдивах. По словам танцовщицы, у нее коксартроз тазобедренного сустава, остеохондроз. Это те болезни, которые часто мучают спортсменов.

«По причине большой физической нагрузки с девяти лет, когда я пришла в балетное училище, в суставе возникли изменения костного характера. Через боль я танцевала часто, и разные суставы давали о себе знать», — заявила артистка в беседе с изданием MK.RU.

Артистка отметила, что очень много выступала в последний год, поэтому боль только усиливалась. Ей пришлось решиться на болезненные уколы и перебороть страх перед иглами. При этом звезда часто выходила на сцену, превозмогая боль. Теперь блондинке нужно приводить здоровье в порядок.

Волочкова отметила, что ее изменения в суставах можно исправить. Ходили слухи, что болезнь балерины слишком серьезная, поэтому она не сможет танцевать. По словам артистки — это проделки злых ненавистников, на чьих языках мозоли гораздо серьезнее, чем ее проблемы со здоровьем.

«Мне уже назначено лечение. Я тратила время, силы, мне делали комплекс физиотерапии и различных процедур: от тока, магнита и ультразвука до других различных манипуляций. Более того, я купила домой два аппарата, которые мне помогли», — отметила прима Большого театра.

Также звезда призналась, что не собирается заканчивать карьеру. Более того, врачи уверены: физические нагрузки пойдут ей только на пользу. Сейчас Анастасия ждет серьезного врача из Нальчика с «очень сильной энергетикой». Эксперт даже не сможет полететь к балерине на самолете, потому что ее способности остановят двигатели на борту. Профессионал поедет к танцовщице на поезде.

При этом артистке приходится не только делать разные процедуры для восстановления. Теперь у нее довольно необычный рацион питания.

«Мне посоветовали холодец из копыт животных. Помощника Лолочка готовит наваристый бульон из копыт коровы. Я мясо не ем, но заставляю себя есть этот бульон, потому что в нем много природного коллагена», — сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкову и Никиту Джигурду заподозрили в тайном романе.

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