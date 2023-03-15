Телеканал «Известий» получил национальную премию «Большая цифра»

Награда достается тем, кто не просто вещает, а говорит новое слово в цифровом вещании.

Сегодня мы поздравляем коллег с получением престижных наград в сфере цифрового вещания. Национальной премии «Большая цифра» удостоились сразу несколько проектов МИЦ «Известия».

Приз зрительских симпатий достался телеканалу «Известия». Его уникальный формат позволяет круглосуточно быть в курсе главных событий в стране и мире, получая самую актуальную информацию на всех доступных платформах. Кирилл Воробьев пообщался с аудиторией.

Премия «Большая цифра» — достается тем, кто не просто вещает, а говорит новое слово в цифровом вещании. Почти 140 номинантов.

«Телеканалу „Известия“ — всего шесть лет! Но за это время мы успели несколько раз переформатировать весь наш контент Мы стараемся, чтобы зрителю было удобно нас смотреть везде, всегда», — говорит руководитель редакции телеканала «Известия» Влада Левицкая.

Номинация «Новости и бизнес». Здесь самая серьезная борьба — оценивали каждую мелочь. Новости должны быть в неудержимом ритме городов.

«Оставаться с новостями еще никогда не было так легко. В любой ситуации и на любом мероприятии — всегда под рукой. И главное — никому не будешь мешать. Можно смотреть, можно только слушать или читать — на каждом экране, в поездах и автобусах, на форумах, в отелях и ресторанах по всей стране. Это телевидение — за пределами дома», — отмечает Кирилл Воробьев.

Круглосуточное вещание — от события до эфира буквально несколько минут. Самое важное — в нескольких предложениях. Отвлекаться от своих дел не придется — хоть за чашкой кофе, хоть в салоне красоты.

«Мы, находясь в Астрахани, еще не знаем, что в регионе произошло. Включаешь „Известия“, а там уже весь материал — все герои, все спикеры», — говорит телезрительница Рамиля Салихова.

И — только проверенные факты!

«А — актуальный, Б — его можно смотреть: идет строка, все понятно. Быстро, ясно, и новости возникают мгновенно», — отмечает художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

Огромная сеть корреспондентов по всему миру, которым доверяют самые разные зрители.

«Самое важное — правдивость информации — то, что вам присуще. Если я цитирую ваш ресурс, то я могу спокоен», — подчеркивает депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Каждый день телеканал хотя бы на несколько минут включают почти 1,5 миллиона человек. А общая аудитория — больше половины населения страны — 85 миллионов зрителей. Прирост их числа за прошлый год — в два раза! Таких темпов в сегменте новостного вещания нет ни у кого. И вот в чем секрет.

«"Известия" не дают оценку события — они тебе дают факт, и ты уже сам принимаешь информацию и решаешь, как с ней поступить», — говорит депутат Госдумы РФ Денис Майданов.

Количество уникального контента увеличили в три раза. Здесь не только новости — мощная графика поможет разглядеть все в деталях.

«Для делового человека, тем более для бизнесмена, это оптимальная форма получить информацию», — обращает внимание актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер, общественный деятель Олег Тактаров.

«Известия» первыми начали подавать зрителю информацию именно так — во всех форматах, чтобы быть всегда рядом со зрителем.