«Джон Сноу» из «Игры престолов» снова станет папой: «Я в ужасе!»

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Рита Миронова
Рита Миронова 56

Актер Кит Харрингтон станет отцом второй раз

«Джон Сноу» из «Игры престолов» снова станет папой: «Я в ужасе!»

Фото: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier

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Актер признался, что боится сложностей. Как на новость отреагирует первенец?

Актер Кит Харингтон вновь станет отцом. В интервью американскому телеведущему Джимми Фэллону он сообщил радостную новость и поделился своими эмоциями. Однако не все они оказались положительными.

Харингтон признался, что испытывает настоящий ужас, потому что второе ожидание ребенка совсем не похоже на первое.

«Я в ужасе. С первым ребенком ты как будто идешь сквозь облака и танцуешь по ромашковым полям в течение девяти месяцев. Ну, в любом случае, я говорю о мужчинах. На этот раз проверка реальности будет короче. Ты быстро становишься практичным», — отметил актер.

Также его волнует то, как первенец примет такую новость. По словам Харингтона, пока его двухлетний сын не понимает, что скоро у него появится брат или сестра.

Кит Харингтон женился на своей коллеге по сериалу «Игра престолов» Роуз Лесли. Они влюбились друг в друга на съемках — в 2012 году начали тайно встречаться, а в 2018-м сыграли свадьбу. В позапрошлом году у супругов родился первенец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повелительница драконов из «Игры престолов» потеряла часть мозга.

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