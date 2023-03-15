Умница, отличница и изгой: обстоятельства смерти семиклассницы из Петербурга

В последнее время девочка была сама не своя. Мог ли кто-то предотвратить трагедию?

Стали известны подробности внезапной смерти семиклассницы из Санкт-Петербурга. Девочка была гордостью школы — любознательная, активная, творческая. Правда, здоровьем богатырским не отличалась и дружбой с одноклассниками — тоже.

По информации 5-tv.ru, трагедия случилась 14 марта, в одной из местных школ. В то утро девочка вместе с одноклассниками выполняла упражнения на уроке физкультуры. Все было хорошо ровно до того момента, пока девочка не приступила к беговым элементам. Семиклассница резко почувствовала себя плохо и упала.

В считанные минуты на место приехала бригада скорой и пыталась реанимировать девочку, но все усилия оказались напрасными — школьница скончалась на месте.

Сейчас по факту гибели 12-летней девочки проводится проверка. Главный вопрос — что могло стать причиной трагедии. На сегодня известно, что в медкарте ученицы была запись о неких проблемах с сердцем и сосудами, но, видимо, для занятий физкультурой это не являлось противопоказанием.

Вместе с тем, по данным источников, знакомых с ситуацией, последнее время для школьницы выдалось непростым. На уроках задавали так много, что домашнюю работу приходилось делать до полуночи. Чувство ответственности зашкаливало, отчасти из-за обстановки в классе. Спокойной ее, мягко говоря, назвать нельзя — семиклассница все время переживала, кто и что из рябят о ней подумают. Видимо, старалась хотя бы оценками удерживать свой авторитет.

Правда, и это не работало — в классе с ней почти никто не общался, несмотря на круглые пятерки в дневнике. Зато за пределами школы была нормальная жизнь: общение, друзья, дополнительные кружки. В соцсетях отца ребенка видно, что девочка посещала уроки игры на скрипке, интересовалась зоологией, и родители этим гордились и полагали, что дочь ждет большое будущее. Но судьба отмерила свой срок ребенку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы.