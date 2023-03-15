Внук Михаила Шуфутинского объявил о помолвке с израильской блогершей

Внук Михаила Шуфутинского Ной объявил о помолвке. Об этом знаменитый наследник сообщил в своем профиле в социальных сетях. На фотографиях счастливый Ной обнимает свою возлюбленную Ахуве Махгерефте, которая демонстрирует обручальное кольцо на пальце.

«Я бы надел на нее кольцо в любой момент», — написал Ной на своей странице.

Instagram* / ahuvamahgerefteh

Ахуве — популярная в Израиле блогерша, окончившая Еврейский университет в Иерусалиме. Ной — один из семи внуков Шуфутинского, живущих за границей. Он родился в США, а жить переехал в Израиль. Там 22-летний наследник Шуфутинского под псевдонимом WestsideGravy выпускает свою музыку сразу на четырех языках: русском, испанском, английском и иврите. Он неоднократно публиковал на личной странице видеоклипы, в которых читал рэп на русском языке. Шуфутинский, к слову, одобряет творчество наследника.

Родители Ноя — Антон Шуфутинский, младший сын шансонье, и афроамериканка Брэнди. Помимо Ноя, у супругов есть еще три ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Шуфутинский чувствует себя после тяжелой травмы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.