Зеленского уличили в ношении одежды, которую выпускает националист

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 59

Один из создателей любимой одежды президента Украины в 2016 году призывал в соцсетях к убийству россиян. И это еще не все.

Зеленского уличили в ношении одежды, которую выпускает националист

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Президент Украины Владимир Зеленский любит носить одежду бренда, один из основателей которого не скрывает своих националистических взглядов. На это обратил внимание телеканал RT в своем Telegram-канале.

Александр Карасев основал вместе с партнерами — бизнесвумен Натальей Корженюк и дизайнером Денисом Головко — бренд тактической одежды М-ТАС. Известно, что Владимир Зеленский неоднократно появлялся на публике в штанах, кофте и куртке этой марки.

В националистических взглядах Александра Карасева усомниться сложно. RT пишет, что в августе 2016 года он репостнул во ВКонтакте сообщение о дате и месте прощания со своим погибшим сотрудником. На траурном фото тот был одет в нацистскую форму.

В декабре 2016-го Карасев опубликовал в той же соцсети призыв к убийству россиян. Примечательно, что сейчас половина записей за 2016–2017 годы с его страницы удалены. Но этот призыв остался.

В августе 2021 года Александр опубликовал в личном блоге фотографию с нацистским приветствием. Рука на снимке вытянута в сторону украинского флага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Владимира Зеленского.

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