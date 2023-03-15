Зеленского уличили в ношении одежды, которую выпускает националист

Президент Украины Владимир Зеленский любит носить одежду бренда, один из основателей которого не скрывает своих националистических взглядов. На это обратил внимание телеканал RT в своем Telegram-канале.

Александр Карасев основал вместе с партнерами — бизнесвумен Натальей Корженюк и дизайнером Денисом Головко — бренд тактической одежды М-ТАС. Известно, что Владимир Зеленский неоднократно появлялся на публике в штанах, кофте и куртке этой марки.

В националистических взглядах Александра Карасева усомниться сложно. RT пишет, что в августе 2016 года он репостнул во ВКонтакте сообщение о дате и месте прощания со своим погибшим сотрудником. На траурном фото тот был одет в нацистскую форму.

В декабре 2016-го Карасев опубликовал в той же соцсети призыв к убийству россиян. Примечательно, что сейчас половина записей за 2016–2017 годы с его страницы удалены. Но этот призыв остался.

В августе 2021 года Александр опубликовал в личном блоге фотографию с нацистским приветствием. Рука на снимке вытянута в сторону украинского флага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Владимира Зеленского.