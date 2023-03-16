Москва — Вашингтон: министры обороны РФ и США поговорили по телефону

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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином по инициативе американской стороны

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Сергей Шойгу заявил, что Москва будет отвечать на провокации «соразмерно».

История с беспилотником получила продолжение. Впервые за долгое время министры обороны России и США провели телефонный разговор — по инициативе американской стороны.

Сергей Шойгу довел до сведения коллеги, что Россия не заинтересована в эскалации, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно. Потому что полет американского беспилотника носил именно провокационный характер.

Ллойд Остин заявил, что великим державам нужно быть — цитата — примером транспарентности. На менее пафосном языке это означает быть более открытыми.

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