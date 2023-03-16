Главное в России и мире к утру 16 марта Сегодня, 8:37 | Виктор Резнов Мировые новости 65 65

Главные события в стране и на мировой арене в дайджесте 5-tv.ru.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В новостном мире всегда есть что-то интересное. 5-tv.ru публикует дайджест главных утренних новостей. Президент России Владимир Путин назначил нового главу Чукотки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал своему коллеге из Пентагона на то, что инцидент с беспилотником носит провокационный характер

Россия в январе сократила объемы вложений в госбумаги США более чем в девять раз

в госбумаги США более чем в девять раз В США считают, что РФ по-прежнему обязана выполнять положения договора о сокращении ядерных вооружений

Япония в феврале закупила у РФ нефть по $68 за баррель, что выше потолка цены, показали подсчеты ТАСС

Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры по телефону с американским коллегой Милли

Страны G7 хотят сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Nasdaq уведомил Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг