Главное в России и мире к утру 16 марта

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 65

Главные события в стране и на мировой арене в дайджесте 5-tv.ru.

Главное в России и мире к утру 16 марта

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В новостном мире всегда есть что-то интересное. 5-tv.ru публикует дайджест главных утренних новостей.

  • Президент России Владимир Путин назначил нового главу Чукотки
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал своему коллеге из Пентагона на то, что инцидент с беспилотником носит провокационный характер
  • Россия в январе сократила объемы вложений в госбумаги США более чем в девять раз
  • В США считают, что РФ по-прежнему обязана выполнять положения договора о сокращении ядерных вооружений
  • Япония в феврале закупила у РФ нефть по $68 за баррель, что выше потолка цены, показали подсчеты ТАСС
  • Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры по телефону с американским коллегой Милли
  • Страны G7 хотят сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель
  • Nasdaq уведомил Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг
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🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

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