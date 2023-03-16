Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
Российские войска продолжают выбивать украинских неонацистов с позиций, обращая их в бегство.
Фото: Reuters / STRINGER
Украинские радикалы активизировались на запорожском участке фронтовой линии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил чиновник Владимир Рогов.
«Боевики (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения. Логики в их действиях пока мы не видим. Режим Зеленского просто бросает людей на убой», — сказал собеседник.
До этого Рогов говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не меньше семи единиц бронированной техники во время разведки боем в Пологовском районе региона.
Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности, что российские войска сбили вертолет ВСУ Ми-8 в Запорожской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой российских войск у Авдеевки.
- 16 мар
- Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
- 16 мар
- Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 16 мар
- «Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
- 16 мар
- Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку
- 16 мар
- Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
- 15 мар
- События вокруг Украины. Главное за 15 марта
- 15 мар
- ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
- 15 мар
- ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
- 15 мар
- Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
- 15 мар
- В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Читайте также
87%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?