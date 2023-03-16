Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

Российские войска продолжают выбивать украинских неонацистов с позиций, обращая их в бегство.

Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские радикалы активизировались на запорожском участке фронтовой линии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил чиновник Владимир Рогов.

«Боевики (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения. Логики в их действиях пока мы не видим. Режим Зеленского просто бросает людей на убой», — сказал собеседник.

До этого Рогов говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не меньше семи единиц бронированной техники во время разведки боем в Пологовском районе региона.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности, что российские войска сбили вертолет ВСУ Ми-8 в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой российских войск у Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
16 мар
Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
16 мар
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
16 мар
«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
16 мар
Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку
16 мар
Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
15 мар
События вокруг Украины. Главное за 15 марта
15 мар
ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
15 мар
ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
15 мар
Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
15 мар
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Асад поддержал идею расширения военного присутствия РФ в Сирии
9:33
Больше, чем просто кино: сериал «Операция «Неман» завоевал две награды фестиваля ORIGINAL+
9:28
Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски
9:15
Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
9:02
Кругом вода: в России сложилась сложная паводковая обстановка
8:50
Космические впечатления: Анна Кикина рассказала о полете на МКС

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео