Байден нерешительный, Зеленский страдает: Болтон фактически признал участие США в конфликте на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 43

Болтон фактически признал участие США в конфликте на Украине

Байден нерешительный, Зеленский страдает: Болтон фактически признал участие США в конфликте на Украине

Фото: Ukraine Presidency / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Заокеанского лидера критикуют за просчеты в оборонной сфере. Чем они могут для него закончиться?

Штаты фактически участвуют в украинском конфликте. Об этом написал в своей статье для издания The Wall Street Journal бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Нерешительность администрации Байдена препятствует ведению боевых действий украинскими военными и открывает политические двери перед теми, кто выступает против военной помощи со стороны США», — говорится в материале.

Также Болтон считает, что американская сторона помогает киевскому режиму, однако эта помощь не возымела значительного эффекта. Автор статьи подчеркнул, что у Вашингтона заканчиваются запасы вооружения, а мощностей для их восполнения не хватает.

Перед этим Болтон критиковал хозяина Белого дома на фоне его военных просчетов. Экс-советник отмечал, что ошибки пожилого Джо Байдена в оборонной сфере могут иметь весьма серьезные последствия.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем заключаются разногласия Киева и Вашингтона.

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Украинский кризис
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