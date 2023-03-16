«Фото со мной — круче паспорта»: Сергей Соседов похвастался своей уникальностью

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 37

Фото с критиком Соседовым верят больше, чем официальному удостоверению

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно телеведущий развеял молву о романе, который выдумали фанаты на фоне его снимка с коллегой.

Фото с музыкальным критиком Сергеем Соседовым является лучшим документом. Об этом телеведущий заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Собеседник вспомнил случаи, когда корреспонденты просили сфотографироваться, поскольку им не верили, что они реальные работники СМИ.

«Говорят мне: Вы знаете, вот мы иногда ездим на задание, а нам говорят: „вы самозванцы, все, мы вам не верим“. То есть корочка с печатями это для них ерунда. А вот фото с Соседовым — это уже настоящий документ. Говорят, вы — это лучше, чем печать. Вы ведущий, вы лицо. И я с ведущим вот этот документ и вот это работает. Фотография со мной лучший документ», — сказал Соседов.

Накануне звезда развеял слухи о романе с корреспонденткой Верой, с которой когда-то работал. В СМИ опубликовали фотографию. Он пояснил, что фотографируется с разными людьми, в том числе и в обнимку, и даже путает их имена или вообще не помнит. По словам, селебрити, таких фотокарточек можно найти в интернете тысячами. Молва начинается, поскольку фанаты Соседова ничего не знают о его личной жизни. Известно лишь, что он холостяк, который усердно работает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто станет любовью всей жизни для Сергея Соседова.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
«Ты меня не понимаешь!» — тяжелобольной Костомаров начал срываться на близких
11:08
«Фото со мной — круче паспорта»: Сергей Соседов похвастался своей уникальностью
11:00
Падишах чуть не умер, а евнуха играл певец: ТОП неожиданных фактов о фильме «Анжелика и султан»
10:49
Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
10:42
Автомобильный керлинг: гололед парализовал движение во Владивостоке
10:32
Самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Сейчас читают

Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео