Недавно телеведущий развеял молву о романе, который выдумали фанаты на фоне его снимка с коллегой.

Фото с музыкальным критиком Сергеем Соседовым является лучшим документом. Об этом телеведущий заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Собеседник вспомнил случаи, когда корреспонденты просили сфотографироваться, поскольку им не верили, что они реальные работники СМИ.

«Говорят мне: Вы знаете, вот мы иногда ездим на задание, а нам говорят: „вы самозванцы, все, мы вам не верим“. То есть корочка с печатями это для них ерунда. А вот фото с Соседовым — это уже настоящий документ. Говорят, вы — это лучше, чем печать. Вы ведущий, вы лицо. И я с ведущим вот этот документ и вот это работает. Фотография со мной лучший документ», — сказал Соседов.

Накануне звезда развеял слухи о романе с корреспонденткой Верой, с которой когда-то работал. В СМИ опубликовали фотографию. Он пояснил, что фотографируется с разными людьми, в том числе и в обнимку, и даже путает их имена или вообще не помнит. По словам, селебрити, таких фотокарточек можно найти в интернете тысячами. Молва начинается, поскольку фанаты Соседова ничего не знают о его личной жизни. Известно лишь, что он холостяк, который усердно работает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто станет любовью всей жизни для Сергея Соседова.