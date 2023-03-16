Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 36

Потери среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили семь человек.

Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью, 16 марта, артиллеристы российской армии уничтожили две гаубицы на херсонском направлении. Как стало известно 5-tv.ru, боестолкновение произошло в районе населенных пунктов Ингулец и Чернобаевка.

По словам источника, российская артиллерия ликвидировала гаубицу МСТА-Б в Ингульце и Д-30 в Чернобаевке. Кроме того, уничтожены семь украинских военнослужащих. Еще восемь бойцов ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Она началась 24 февраля 2022 года. Тогда Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы их жилых кварталов. Киевский режим не согласился урегулировать конфликт путем дипломатии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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