Иммунолог объяснила, почему температура 37,5 переносится хуже, чем жар

Всему только одно объяснение — психологическое, говорит эксперт.

Повышенная температура тела во время болезни переносится хуже, чем лихорадка, потому что человек пытается продолжать жить в прежнем ритме, считая такую температуру не признаком болезни. Тем самым человек только усугубляет симптомы. Об этом Газете.ру

рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Дарья Жукова.

Врач считает, что при повышении температуры тела как активизируется работа иммунитета против инфекции, так и ослабевают и погибают все возбудители. Общие симптомы инфекции: озноб, потливость, боли в мышцах, в суставах, слабость, утомление и головная боль – это результат действий токсинов бактерий и вирусов. От температуры они никак не зависят — напротив, это она зависит от них.

«Симптомы и жалобы при повышенной температуре редко связаны с самой лихорадкой, они обусловлены течением заболевания, вызывающего лихорадку, как защитную реакцию организма», – написала кандидат медицинских наук.

Кандидат медицинских наук отметила, что причина из-за которой людям кажется, что температура 37-37,5 переносится хуже высокой, только психологическая.

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Если у человека невысокая температура, но есть желание и воля продолжать работать, учиться и активно проводить время как и до болезни, то их самочувствие мешает этим желаниям.

«Так, пациенты пытаются продолжить жить в прежнем ритме, но это усиливает симптомы болезни, обычные задачи становятся трудновыполнимыми. Именно поэтому кажется, что болезнь переносится хуже, чем дома в постели даже с более высокой лихорадкой», – подытожила аллерголог-иммунолог Дарья Жукова.

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