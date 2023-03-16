Хочет войти в историю? Политолог объяснил, зачем Макрон грозит распустить парламент

Президент Франции амбициозный человек, который вряд ли к кому-то прислушается, считает эксперт Юрий Светов. Но что его ждет?

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить Национальное собрание в случае голосования против пенсионной реформы. О том, что в этом случае ждет самого политика и зачем он хочет это сделать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По его мнению, на следующий срок Макрону уже точно не переизбраться.

«А человек он амбициозный, ему хочется войти в историю с какими-то реальными достижениями. А таких особо нет. Поэтому он уперся в то, что хочет реализовать пенсионную реформу. И это даст новый толчок экономики Франции и так далее. Вот он и бадается», — говорит эксперт.

Также он добавил, что Макрон не реагирует на протестующих, так как уже знает, что ему не переизбраться. Фактически, можно и не прислушиваться к мнению других, а реализовать то, что нужно самому президенту.

«У него не получилось стать лидером Европы, заняв ту позицию, на которой была Меркель. Ну, неформальным таким лидером. Понимаете, он ведь, политик довольно необычный в своем появлении», — утверждает Светов.

По его мнению, Макрон вообще появился на политической арене как фигура, созданная финансистами и только после этого вокруг него начала образовываться партия. Если политик, вдруг, решится распустить парламент, то выборы будут очень сложными.

«А вот то, что конфигурация в Национальном собрании может измениться, это да», — заключил Светов.

Политолог также добавил, что, если парламент распустят, то на улицы вряд ли снова выйдут французы. Максимум — это повлияет только на результаты выборов.

В Париже происходят крупнейшие в этом столетии забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. По словам самих французов, бастовать они собираются бессрочно. По крайней мере, до тех пор, пока не добьются отмены реформы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как протестующие в Париже жгли баррикады.