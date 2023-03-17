Французский политик сообщил о подготовке США контрнаступления боевиков на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Французский политик Филиппо сообщил о планах США по контрнаступлению на Украине весной

Французский политик сообщил о подготовке США контрнаступления боевиков на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Реализация подобного сценария чревата критическими последствиями.

У Вашингтона существует план по контрнаступлению на Украине весной этого года. Об этом сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Вероятно, это будет масштабное наступление, организованное как США, так и НАТО. Он отметил, что если пятая республика в курсе вероятных событий, то обязана отстраниться от этого, потому что реализация подобного сценария чревато началом мировой войны.

«Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — сказал он в беседе с изданием РИА Новости.

К слову, около недели назад стало известно, что Великобритании и Франция договорились о совместном обучении украинских пехотинцев. Помимо этого правительства обоих государств договорились вместе производить виды вооружений и новые системы противовоздушной обороны (ПВО). По мнению британского премьер-министра Риши Сунака, Запад сможет помочь Незалежной начать контрнаступление своими поставками вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники США по НАТО стали жертвами.

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