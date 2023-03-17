Новосибирские врачи спасли девушку с подобравшимся к аорте металлическим винтом

Новосибирские врачи спасли 32-летнюю пациентку, жизнь которой висела на волоске из-за подобравшегося к аорте металлического винта. Инородное тело в любой момент могло повредить главный кровеносный сосуд в организме со всеми вытекающими. Но медики нашли способ предотвратить это.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна, винт в грудном отделе аорты у девушки врачи обнаружили совершенно случайно, во время подготовки к операции на позвоночнике. Повторной.

Первая была проведена еще в 2010-м году — женщина страдала идиопатическим грудопоясничным сколиозом IV степени. Тогда новосибирские хирурги провели ей коррекцию деформации и установили на позвоночнике специальную металлическую конструкцию. После этого целых 12 лет пациентку ничего не беспокоило, она жила обычной жизнью и успела даже родить двоих детей.

Но год назад случилась травма, вместе с которой она повредила и тот самый штифт в спине. Тогда же из конструкции вылетел и металлический винт, который в итоге подобрался к аорте. Это выяснилось во время компьютерной томографии, когда девушка вот-вот должна была лечь на операцию по замене штифта.

Как пояснил Алексей Пелеганчук, заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ННИИТО, кандидат медицинских, убрать винт технически не представлялось сложным. Но были большие риски повредить кровеносный сосуд. Кроме того, могло начаться сильное кровотечение из-за того, что пациент во время операции должен лежать на животе. В итоге специалисты НИИ обратились за помощью к коллегам из исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. На базе этого же учреждения 6 марта и провели двухэтапную операцию, для которой разработали уникальную стратегию.

Так, сначала больной эндоваскулярным способом укрепили стенку аорты, установив в зоне возможного повреждения специальный протез. Это позволило предотвратить разрыв аорты.

«Обычно такой метод используют при внутренних повреждениях — например, при расслоении аорты. В нашем случае речь шла о риске повреждения с внешней стороны, тем не менее, протез точно так же помешал бы развиться кровотечению — винт просто уперся бы в нашу конструкцию», — пояснил руководитель сердечно-сосудистого хирурга центра Мешалкина, доктор медицинских наук Олег Крестьянинов.

В рамках второго этапа врачи удалили опасно расположенный винт, заменили стержни и провели задний спондилодез — обездвиживание смежных позвонков.

Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, ее ждет восстановительное лечение.

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