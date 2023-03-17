А может, депрессия? Сомнолог назвал возможные причины затяжной бессонницы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 26

Сомнолог Мелехин назвал депрессию и биполярное расстройство причинами бессонницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky photothek.net via; 5-tv.ru

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Нередко корень зла кроется в серьезных заболеваниях. Более того, люди о них даже не догадываются.

Затяжная бессонница у человека может быть симптомом серьезных заболеваний. Без их лечения бороться с проблемой — все равно, что сражаться с ветряными мельницами. На что именно часто указывает бессонное состояние, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал психиатр и сомнолог Алексей Мелехин.

Врач отметил, что даже две-три бессонные ночи — это серьезный повод обратиться к врачу. Желательно — к сомнологу.

«Нужно почему обратиться к врачу, тому же сомногологу, — чтобы понять, на фоне чего протекает данное нарушение. Это просто какой-то эксперимент, когда человек решил не спать, или это какие-то психические, неврологические проблемы. То есть обязательно нужно найти причину», — отмечает врач.

Не редко, по его словам, корень зла кроется в депрессии, биполярном или тревожном расстройстве. Кроме того, иногда это следствие интоксикации. Но даже когда картина становится понятной врачу, пациенту перед лечением важно хорошо выспаться. Как минимум, три-пять дней.

Эксперт также предупредил, что люди, которые затягивают с лечением, могут столкнуться с очень серьезными проблемами. Без сна большие риски заработать сердечно-сосудистые и урологические заболевания, а также погрузиться в полную апатию. Кроме того, у некоторых на фоне нездорового бодрствования уже на второй день начинаются галлюцинации, а на третий — паранойя.

Днем ранее, 16 марта, о проблемах со сном рассказала в своих соцсетях певица Ольга Бузова. Она объяснила это переутомлением из-за работы. Последнее время знаменитости удается погрузиться в сон примерно на 15 минут. На работе, в машине, в самолете. Но только не дома.

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