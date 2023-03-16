«Просто валюсь с ног»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу

«Просто валюсь с ног»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость все время находится в подвешенном состоянии, но при этом не хочет принимать никакие препараты.

В последнее время у поющей телеведущей Ольги Бузовой появились огромные проблемы. Брюнетка страдает от бессонницы и уже несколько дней толком не спит. О своих переживаниях певица рассказала в соцсетях. Она отметила, что делает все возможное, чтобы раствориться в объятьях Морфея, но ничего не помогает. При этом пить снотворные звезда напрочь отказывается.

«Я просто валюсь с ног. Уже, видимо, хронический недосып с прошлого января! Есть не хочу вообще, сил поэтому нет. Иду, голова кружится. Но самый прикол в том, что даже если я сейчас поеду домой, я все равно не усну. У меня такое впервые за долгие годы! Таблетки для сна не пью и не хочу. Реально не сплю уже несколько дней», — сообщила Ольга.

К слову, это уже не первый раз, когда Бузова жалуется на проблемы со сном. Совсем недавно артистка говорила про хроническую бессонницу. Тогда она объяснила, что чувствует сильную усталость, но «сна нет от слова совсем». При этом девушка находится в состоянии полудремы.

Если она едет в машине или летит в самолете, то всегда проваливается в сон, однако такие спокойные моменты бывают лишь между съемками. Когда исполнительница нормально ложится вечером, то не может уснуть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова отекла из-за африканской жары.

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