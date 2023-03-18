Полуостров надежды: Путин провел совещание по вопросам развития Крыма

Российские власти сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.

Российские власти сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Крыма и Севастополя и пресечь все угрозы. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

Он провел по видеосвязи совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона. По словам президента, соответствующая государственная программа будет продлена и расширена. А на ее реализацию, в общей сумме, планируется выделить колоссальную сумму — свыше полутора триллионов рублей.

Владимир Путин напомнил, что за прошедшие годы введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля. В том числе симферопольский аэропорт, современная трасса «Таврида», конечно же, Крымский мост. Президент заверил, что его ремонт после теракта завершится точно в срок.