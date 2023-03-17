Захарова: решения непризнаваемого Россией МУС юридически ничтожны

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 100

В российском МИД прокомментировали ситуацию с выдачей МУС ордеров на арест Львовой-Беловой и не только.

Захарова: решения непризнаваемого Россией МУС юридически ничтожны

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и самого российского лидера Владимира Путина. Дипломат подчеркнула, что для нашей страны любые решения МУС юридически ничтожны. Более того, организация в принципе является непризнанной.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — опубликовала пост в Telegram-канале Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва и Киев не смогли договориться по «керченскому инциденту» в Гааге.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
В Кремле прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина и Львовой-Беловой
19:35
Мезенцев: Россия и Белоруссия демонстрируют единство на международной арене
19:28
Львова-Белова о решении МУС: здорово, что международное сообщество оценило работу РФ по помощи детям
19:14
Денежный дождь обрушился на жителей многоэтажки в Москве
19:02
«Больше не могу!» — жена Петросяна продолжает удивлять подписчиков
18:51
Захарова: решения непризнаваемого Россией МУС юридически ничтожны

Сейчас читают

Непризнаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Львовой-Беловой и Путина
Лихорадка, Эбола или… Какая инфекция могла убить пятерых людей в Танзании
Упавший в Черное море американский БПЛА обнаружили недалеко от Севастополя
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео