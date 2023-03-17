Львова-Белова о решении МУС: здорово, что международное сообщество оценило работу РФ по помощи детям

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова высмеяла заявление Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на ее арест. По словам государственного деятеля — это как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение иностранцев к российской миссии, целью которой является спасение детей и забота о них.

«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно что же будет дальше. А мы продолжаем работать», — подчеркнула Мария Львова-Белова в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гаагский суд выдал ордер на арест президента РФ.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.