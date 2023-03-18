Ароматные каникулы: нашествие скунсов сорвало уроки в канадской начальной школе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 27

Группировка зверьков захватила подвал учебного заведения, когда же их удалось прогнать, в помещениях пришлось менять систему вентиляции и кондиционирования.

Ароматные каникулы: нашествие скунсов сорвало уроки в канадской начальной школе

Фото: www.globallookpress.com / m11

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Нашествие скунсов привело к внеплановым выходным у учеников начальной школы Stevenson-Britannia School в Виннипеге, столице канадской провинции Манитоба. После того как группировка диких животных похозяйничала в здании, ребята и учителя не смогли вернуться за свои письменные столы, так как в помещениях нечем было дышать. Пока руководство школы разбирается со шлейфом захвата, дети получают знания в других образовательных заведениях своего района.

Скунсы, передает CTVnews, пробрались в подвал школы. Их удалось отловить и отправить подальше от жилых кварталов, но специфический запах, который оставляют за собой зверьки, так просто не вывести. Как известно, в случае опасности они «стреляют» едкой жидкостью с запахом, напоминающим запах тухлых яиц, очень стойким к тому же. Продолжать уроки было невозможно, перевести детей в соседнюю школу — тоже, и занятия пришлось отменить.

Школьники учатся во временно организованных классах, а администрация учебного заведения борется с последствиями «газовой атаки». Сами выделения скунсов и их испарения безвредны, но запах невыносим. В здании пришлось установить озоновые генераторы для фильтрации воздуха. Кроме того, по словам директора школы, были внесены некоторые изменения в систему вентиляции и кондиционирования.

Работа продолжается, руководители Stevenson-Britannia School следят за ситуацией, все силы направлены на избавление школы от аромата вторжения скунсов, чтобы дети как можно скорее могли вернуться за свои парты и продолжить обучение в привычном режиме. Об инциденте стало в пятницу, к началу следующей недели, надеется администрация, запах дикой природы будет побежден.

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