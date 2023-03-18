Киев выступил за расширение зерновой сделки на порты Николаева

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Иван Обухов
Иван Обухов 17

Украина настаивает на продлении действия зерновой сделки на 120 дней.

Киев выступил за расширение зерновой сделки на порты Николаева

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

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Украинские власти выступили с предложением расширить действие зерновой сделки на порты Николаевской области. Об этом стало известно из заявления постпреда Украины при ООН Сергей Кислица, прозвучавшем на заседании Совбеза международной организации.

«Зерновая сделка должна быть продлена после истечения срока ее действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период. Ее действие должно быть расширено на украинские порты Николаевской области», — заявил Кислица.

На этой неделе Москва поставила в известность Киев и Анкару о пролонгации зерновой сделки на 60 дней. Ранее 5-tv.ru писал, что за это время государства Запада должны снять санкции со всей цепочки операций, обслуживающих сельскохозяйственный экспорт из России.

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