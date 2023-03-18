Масштабные праздники проходят как на полуострове и в Севастополе, так и во многих регионах страны.

Сегодня, 18 марта, в России особый день — ровно девять лет назад произошло историческое воссоединение Крыма с Россией. За это, в рамках референдума, проголосовало абсолютное большинство местных жителей — 97% крымчан и 95, 6% — севастопольцев.

Историческая справедливость

И это неудивительно — связь с Россией у полуострова исчисляется столетиями, с того самого 1773 года, когда территория вошла в состав российской империи. Так было до 1954 года, пока власти СССР не передали ее в состав Украинской Республике. Тогда этому решению жители страны Советов не придали особого значения — крымчане, как и жители других регионов, оставались одним народом: единое гражданство, законы, общие блага и говорили, конечно, на едином, могучем русском.

Но после 1991-го, когда Союз распался, встал остро крымский вопрос — местные жители по-прежнему чувствовали себя частью России, но их не спрашивали — просто поставили перед фактом.

Все точки над «i» расставила ситуация в конце 2013-го. Активисты Украины устроили «Евромайдан» в ответ на приостановку правительством страны соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это противостояние закончилось сменой власти в стране, в феврале 2014-го. А в ночь на 27 февраля бойцы вооруженного формирования «Крымские силы обороны» взяли под контроль здание Верховного совета и Совета министров Крыма.

Позже, 11 марта, в Севастополе приняли декларацию независимости региона, а 15-го в Крыму состоялись митинги в поддержку референдума о присоединении к России. И, наконец, сам референдум состоялся 16 марта, а через два дня, 18-го, по итогам голосования власти Крыма и РФ подписали соответствующее соглашение.

Крым сегодня

www.globallookpress.com / IMAGO/Rico THUMSER; 5-tv.ru

Прошло уже целых девять лет с того самого момента. И Москва, и новый Крым строились не сразу. За годы украинского правления многие территории полуострова, мягко говоря, были в упадке. Наводить мосты пришлось как в переносном, так и прямом смысле. И результат на лицо — Крымский мост, а вместе с этим много других перемен к лучшему.

Потому и праздник воссоединения с Россией для крымчан, севастопольцев, да и всех жителей страны — особенный. Это не только народные гуляния, салюты, митинги. Важный и торжественный момент — поздравление президента РФ Владимира Путина. Вот и на этот раз глава государства обратился к крымчанам, напомнив о важности сделанного выбора.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны», — сказал президент.

Он заверил жителей, что курс на ускоренное экономическое развитие Крыма и Севастополя продолжается, несмотря ни на какие сложности. В приоритете — качество жизни населения, инвестиционное и промышленное развитие территории.

Всей страной

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В субботу, 18 марта, на полуострове, в Севастополе и по всей России проходят масштабные празднования. В самой крымской столице, Симферополе, для жителей состоялось патриотечское мероприятие «Домой, в Россию, возвратился Крым!», в Керчи запланирован показ документального фильма о событиях 2014-го., а в Севастополе — большой концерт «Крымская весна: одна страна — одна история».

Одним из самых ярких мероприятий на полуострове стала экологическая и патриотическая акция «Сад памяти». Она прошла на территории мемориала «Концлагерь «Красный», где участники высадили свыше ста крымских сосен. Так участники отдали дань памяти воинам-защитникам, павшим в годы Великой Отечественной войны и во время спецоперации.

Вместе с крымчанами годовщину присоединения Крыма отмечают в других регионах. К примеру, в Саратовской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с представителями других общественных организаций развернули 80-метровый флаг России. А на центральной площади Ульяновска молодогвардейцы выстроились в надпись: «Крым — 9 лет» и запустили в небо шары цветов российского триколора. В Ставрополе молодогвардейцы вместе со студентами-медиками выстроились в символ Z, а затем подняли над головами белую, синюю и красную ленту, образуя триколор.

Точечно отмечают событие и в столице — это акции, лекции, концерты и автопробеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Крыма.