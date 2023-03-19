Никаких огурчиков: чем лучше закусывать алкоголь

Оказалось, что даже жирная пища может плохо повлиять на ваш организм во время распития напитков.

Мы все прекрасно знаем, что нельзя пить алкоголь на голодный желудок. Чем же лучше всего перекусить перед застольем, чтобы быстро не опьянеть и сохранить здоровье желудку? Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь эксперт оценила вред десертов. По ее словам, закусывать спиртное пирожными, тортами или конфетами точно не стоит. Во-первых, есть риск быстрее опьянеть, ведь организм будет расщеплять сахар, а не алкоголь. К тому же, алкоголь будет из-за этого находиться в организме намного дольше.

Тем не менее, и для тех, кто предпочитает салатики — есть плохая новость. Алкоголь может вообще не «почувствовать» такую закуску и вы можете опьянеть ровно так же, как и на голодный желудок.

Кстати, существует стереотип, что при застолье всегда нужно есть жирную пищу, мол, тогда не опьянеешь сильно. По словам диетолога, это тоже миф.

«Это замедлит всасывание алкоголя на какой-то короткий момент, чтобы потом быстренько убежать и там уже почувствовать всю прелесть алкоголя, когда этот жирный слой растворится и алкоголь сразу же всосется», — говорит Соломатина.

Она также добавила, что при распитии алкоголя также стоит отказаться от острого и соленого. Да-да, никаких соленых огурчиков. По словам эксперта, все это расценивается организмом, как те же салатики овощные, то есть — никак.

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