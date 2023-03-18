К каким болезням может привести недосып? Ответ врача

По словам сомнолога, необходимость спать по восемь часов в сутки — миф. У каждого человека своя норма.

Сон очень важен для человека. Об этом, конечно же, знают все. Но немногие до конца осознают, насколько серьезным испытанием для организма становится недосып. К каким болезням может привести бессонница рассказала сомнолог, врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Царева для телеканала «Москва 24».

По ее словам, если недосып превратится в хронический, то это может привести, в первую очередь, к ухудшению когнитивных функций человека. Человек станет более невнимательным, перестанет запоминать важные вещи и мыслить ясно.

Врач добавила, что при недосыпе может пострадать и иммунитет.

«На следующий день после бессонной ночи вероятность заболеть, если кто-то рядом чихнет, вырастает на 20–30%», — предостерегает эксперт.

По словам Царевой, из-за нарушений сна активируется стрессовая система и у людей повышается аппетит. А это влечет за собой уже ожирение, болезни сердца, риск развития сахарного диабета.

Что делать, чтобы избавиться от бессонницы? Сомнолог отметила, что для начала нужно понять причину. Например, тревожные состояния, недостаток спорта в жизни, дневной сон и многое другое могут влиять на крепкий сон ночью. Затем следует подобрать свою норму сна.

«То, что взрослый человек должен спать восемь часов в сутки, — миф», — отметила Царева.

Норма сна 18-летнего и 60-летнего человека сильно отличаются. Ровно так же, как и для IT-специалиста, который весь день за компьютером или, например, спортсмена, заключила эксперт.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач назвал опасные последствия бессонницы: от психоза до галлюцинаций.