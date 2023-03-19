Оксана Самойлова рассказала, как часто позволяет Джигану видеться с детьми

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 483

Звездные супруги вот уже месяц живут раздельно, но скрывают причину расставания. Жена рэпера прокомментировала скандал и заявила, что дорого платит за свою доброту, а ее жизнь напоминает блокбастер.

Оксана Самойлова рассказала, как часто позволяет Джигану видеться с детьми

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Оксана Самойлова официально подтвердила, что ее супруг Денис Устименко-Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, живет отдельно. По словам Самойловой, с детьми он встречается регулярно, очевидно, она не препятствует общению. Однако кроме констатации факта их раздельного проживания поклонники от звезды ничего более не узнали.

«Сейчас мы живем не вместе… Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет», — сообщила жена артиста.

По словам Самойловой, на закате дней она непременно напишет мемуары, так как уже сейчас считает свою судьбу достойной книги. Как отметила блогер, у нее «не жизнь, а блокбастер», многие события настолько неординарны и неожиданны — специально не придумаешь таких поворотов. Селебрити уверена, что впереди еще много сюрпризов, потому не спешит браться за перо.

Отношения Самойловой с мужем сейчас — тема первых полос светских хроник. Три года назад пара уже была на грани развода. Тогда рэпер начал появляться в сети в пьяном виде, а потом вовсе повел себя неадекватно — сбрил брови и стал оскорблять подписчиков. Также появились видео с пьяными развлечениями исполнителя в компании посторонних дам. Тогда звездной семье удалось сохранить брак. Очевидно, сейчас Самойлова настроена более решительно, но в этот раз решила не делиться с публикой своими переживаниями. Главная ее ответственность — дети.

«Какая я мама, мы узнаем лет через десять в среднем. Но естественно я делаю по максимуму все, что от меня зависит, по внутренним ощущениям я мега-мама. Это мое предназначение реально, я на уровне интуиции чувствую многие вещи, а потом читаю книги по детской психологии и как будто я их писала», — поделилась блогер с подписчиками.

Несмотря на все перипетии жизни, одно о себе Самойлова говорит с полной уверенностью — она очень хороший, добрый человек, которому приходится порой дорого платить за свою доброту.

Рэпер тем временем публикует ностальгические семейные фото, подписывая их словами о вечной любви, тренируется в спортзале и записывает музыку. Ранее, писал 5-tv.ru, Джиган намекнул на причины разлада в отношениях с женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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