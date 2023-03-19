Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36

«Гиацинты» эффективно работают по укрепрайонам противника. Однако главное достоинство этой пушки — ее боевой расчет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Есть уже такая примета — появился в Черном море беспилотник НАТО — жди какой-нибудь пакости от ВСУ. В тот день, когда наши Су-27 встретили Reaper, за Крымом в Запорожской области киевские формирования предприняли попытку наступления на наши оборонительные рубежи из района Орехово в направление поселка Пологи и Новоданиловка. Может, просто совпадение этих действий, но полезли мощно, как будто зная, что за ними наблюдают спонсоры.

Но наблюдали за наступлением и наши — вы видите кадры с российского беспилотника, который корректировал огонь артиллерии. Атаку противника наши бойцы встретили достойно, не дали даже приблизиться к нашим позициям, уничтожили на подступах. В кадре не менее двух горящих единиц бронетехники, и группа солдат ВСУ в чистом поле. Было уничтожено четыре танка, одна БМП и до 60 штурмовиков противника.

Они уперлись в ту линию обороны, что возводят все последние месяцы: там и минные поля, и бетонные укрепления, и противотанковые рвы, и пристрелянные позиции артиллерии. Как нарабатывается это взаимодействие — расскажет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Огненный бутон раскрывается на вражеских позициях. Спрятаться от снаряда «Гиацинта» в блиндаже или уж тем более окопе — не удастся.

«Для вражеской артиллерии „Гиацинт“ очень мощный противник. Все потому что он из другой „весовой“ категории, в артиллерийской дуэли — нет равных. Максимальная дальность — 33,5 километров. А это значит что „Гиацинт“ может достать до противника, а противник до „Гиацинта“ не может», — рассказал журналист.

Это «Гиацинт-Б» — то есть буксируемый. На этой пушке артиллеристы Центрального военного округа учились, на ней же работают в зоне СВО. Расчет орудия привез его с собой, прямо с полигона.

«Имя? Ну я придумал ему Гена, потому что зеленый. Гена вообще отлично (работает. — Прим. ред.), не подводит и слава богу!», — рассказал боец с позывным «Макар».

Гена смотрит куда-то за горизонт. Он ведь может ударить, туда, где противник расслаблен и считает, что находится в безопасности. А может уничтожить аналогичную — иностранную дальнобойную артиллерию, которая докучает. Из тыла, например.

«В тылу у них там тоже большое скопление личного состава, те же склады боеприпасов, склады с техникой, поэтому хорошо получается у нас по ним работать. Мы работаем тяжелыми снарядами, поэтому трудно убежать от них, трудно спрятаться», — рассказал командир орудия с позывным «Жора».

Часть солдат — мобилизованные. Почти все земляки. Действуют как единый организм. Если бьют, то точно в цель. Если строят землянку, то с максимальным комфортом. Здесь даже телевизор есть. В подземном доме стены не бывают пустыми: у спального места — автомат, на выходе — детские письма с мирной земли. Хочется чтобы как можно больше вещей напоминало о доме, так проще сражаться, объясняют бойцы.

«Ну из блюд может только, мамкины пирожки или пельмени (хотелось бы. — Прим.ред) А так все нормально, все у нас есть, все хватает», — признался боец с позывным «Леший».

На другой позиции шумит родной брат «Гиацинта», с литерой «С» — то есть самоходный.

«Посмотрите, насколько высоко поднят ствол. По нему можно судить, как далеко находится противник. Вот данный снаряд отправился на расстояние в 28 километров», — рассказал журналист.

Почти 50-килограмовый снаряд вылетает из пушки со скоростью свыше 900 метров в секунду. И если в стрельбе эта система ничем не отличается от буксируемой, то вот в маневренности дает фору многим другим самоходкам.

«По проходимости он отличный, любые ямы, „каши“ проходит, удобный», — рассказал командир орудия с позывным «Бес».

Впрочем, главное достоинство этой пушки, как и предыдущего орудия — ее экипаж. С его помощью огненные бутоны «Гиацинта», пролетев десятки километров, уничтожают вражескую артиллерию. А значит, бойцы из группировки «Отважных» спасают десятки, может быть и сотни жизней, пехотинцев, штурмовиков, и жителей мирных городов.

Тема:
Спецоперация
19 мар
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
19 мар
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
19 мар
Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
19 мар
Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
19 мар
Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
19 мар
Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
19 мар
ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
19 мар
Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи
18 мар
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
18 мар
Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
В результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек
8:22
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
8:08
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
7:54
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
7:25
Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
7:10
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

Сейчас читают

Житель Львова напал на двух украинок из Днепра из-за русской речи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео