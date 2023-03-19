Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации

Есть уже такая примета — появился в Черном море беспилотник НАТО — жди какой-нибудь пакости от ВСУ. В тот день, когда наши Су-27 встретили Reaper, за Крымом в Запорожской области киевские формирования предприняли попытку наступления на наши оборонительные рубежи из района Орехово в направление поселка Пологи и Новоданиловка. Может, просто совпадение этих действий, но полезли мощно, как будто зная, что за ними наблюдают спонсоры.

Но наблюдали за наступлением и наши — вы видите кадры с российского беспилотника, который корректировал огонь артиллерии. Атаку противника наши бойцы встретили достойно, не дали даже приблизиться к нашим позициям, уничтожили на подступах. В кадре не менее двух горящих единиц бронетехники, и группа солдат ВСУ в чистом поле. Было уничтожено четыре танка, одна БМП и до 60 штурмовиков противника.

Они уперлись в ту линию обороны, что возводят все последние месяцы: там и минные поля, и бетонные укрепления, и противотанковые рвы, и пристрелянные позиции артиллерии. Как нарабатывается это взаимодействие — расскажет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Огненный бутон раскрывается на вражеских позициях. Спрятаться от снаряда «Гиацинта» в блиндаже или уж тем более окопе — не удастся.

«Для вражеской артиллерии „Гиацинт“ очень мощный противник. Все потому что он из другой „весовой“ категории, в артиллерийской дуэли — нет равных. Максимальная дальность — 33,5 километров. А это значит что „Гиацинт“ может достать до противника, а противник до „Гиацинта“ не может», — рассказал журналист.

Это «Гиацинт-Б» — то есть буксируемый. На этой пушке артиллеристы Центрального военного округа учились, на ней же работают в зоне СВО. Расчет орудия привез его с собой, прямо с полигона.

«Имя? Ну я придумал ему Гена, потому что зеленый. Гена вообще отлично (работает. — Прим. ред.), не подводит и слава богу!», — рассказал боец с позывным «Макар».

Гена смотрит куда-то за горизонт. Он ведь может ударить, туда, где противник расслаблен и считает, что находится в безопасности. А может уничтожить аналогичную — иностранную дальнобойную артиллерию, которая докучает. Из тыла, например.

«В тылу у них там тоже большое скопление личного состава, те же склады боеприпасов, склады с техникой, поэтому хорошо получается у нас по ним работать. Мы работаем тяжелыми снарядами, поэтому трудно убежать от них, трудно спрятаться», — рассказал командир орудия с позывным «Жора».

Часть солдат — мобилизованные. Почти все земляки. Действуют как единый организм. Если бьют, то точно в цель. Если строят землянку, то с максимальным комфортом. Здесь даже телевизор есть. В подземном доме стены не бывают пустыми: у спального места — автомат, на выходе — детские письма с мирной земли. Хочется чтобы как можно больше вещей напоминало о доме, так проще сражаться, объясняют бойцы.

«Ну из блюд может только, мамкины пирожки или пельмени (хотелось бы. — Прим.ред) А так все нормально, все у нас есть, все хватает», — признался боец с позывным «Леший».

На другой позиции шумит родной брат «Гиацинта», с литерой «С» — то есть самоходный.

«Посмотрите, насколько высоко поднят ствол. По нему можно судить, как далеко находится противник. Вот данный снаряд отправился на расстояние в 28 километров», — рассказал журналист.

Почти 50-килограмовый снаряд вылетает из пушки со скоростью свыше 900 метров в секунду. И если в стрельбе эта система ничем не отличается от буксируемой, то вот в маневренности дает фору многим другим самоходкам.

«По проходимости он отличный, любые ямы, „каши“ проходит, удобный», — рассказал командир орудия с позывным «Бес».

Впрочем, главное достоинство этой пушки, как и предыдущего орудия — ее экипаж. С его помощью огненные бутоны «Гиацинта», пролетев десятки километров, уничтожают вражескую артиллерию. А значит, бойцы из группировки «Отважных» спасают десятки, может быть и сотни жизней, пехотинцев, штурмовиков, и жителей мирных городов.