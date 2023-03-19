Шуфутинский возмутился слухам о жизни в инвалидном кресле: «Я здоров!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14

Михаил Шуфутинский ответил на слухи о жизни в инвалидном кресле

Шуфутинский возмутился слухам о жизни в инвалидном кресле: «Я здоров!»

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Шансонье готов станцевать на камеру, чтобы подтвердить — он бодр и полон сил.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский проводит дни в инвалидном кресле и не может передвигаться без посторонней помощи — такими заголовками пестрят некоторые СМИ в последние дни. В качестве «доказательства» прилагается фото, на котором шансонье действительно сидит в каталке. Но снимок этот, как оказалось, сделан в далеком 2009 году, когда певец сломал ногу.

Шуфутинский возмущен историей, которую раздули журналисты на ровном месте, хотя предполагает, как это произошло. Злополучное фото сделал именно представитель прессы, но позже вместо пожелания скорейшего выздоровления опубликовал в журнале. И спустя годы фото вновь стало появляться в СМИ.

«Сейчас я увидел свою фотографию тех лет на инвалидной коляске. Но пресса раздувает непонятно для чего, хотя мне понятно — для чего. Я здоров! Хотите, станцую вам, что ли?» — шутит артист в беседе с корреспондентами НТВ.

Как рассказал исполнитель, не так давно он на самом деле получил травму во время игры в хоккей на импровизированном катке рядом с домом. Поскользнулся и упал, получил ушиб копчика, который все еще дает о себе знать остаточными болями. Однако врачи никакой опасности не обнаружили, здоровью звезды ничто не угрожает. По словам Шуфутинского, за его состоянием следят высококвалифицированные специалисты, все под контролем.

Боли, добавил шансонье, не мешают ему активно выступать и планировать день рождения — 13 апреля ему исполнится 75 лет. Впереди концерты в крупнейших залах страны в рамках юбилейного тура и большие планы. Благодаря стараниям жены Шуфутинский похудел на шесть килограммов за месяц и продолжает работать над своей формой. А еще музыкант готовится к свадьбе! Как ранее писал 5-tv.ru, его внук объявил о помолвке с израильским блогером Ахуве Махгерефте.

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