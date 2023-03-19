Стало известно, что США консультировались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

Бизнесмен занимает пятое место в списке самых богатых людей на планете и является одним из самых известных американских инвесторов.

Власти США провели консультации с миллиардером Уорреном Баффеттом на фоне банковского кризиса в стране. Об этом пишет агентство Reuters.

Сам Белый дом пока не комментировал встречу, однако по информации источника агентства, в консультациях участвовали чиновники высокого ранга. Об итогах переговоров неизвестно, но уточняется, что участники предложили Баффетту инвестировать в региональный банковский сектор США.

Уоррен Баффетт находится на пятом месте в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 102 миллиарда долларов.

Сгубила жадность? Почему в США обанкротились крупные банки

Из-за краха крупных банков в США упали акции финансового сектора по всему миру. Американцы в панике принялись атаковать продуктовые магазины, из-за чего там образовались огромные очереди.

Президент США Джо Байден обращался к гражданам страны с речью по поводу происходящего. Он заверил, что все банковские депозиты доступны, а налогоплательщикам не грозят финансовые потери. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему заявление Байдена о ситуации с банками в стране мало кого успокоило.