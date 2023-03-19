Стало известно, что США консультировались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

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Рита Миронова
Рита Миронова 18

Reuters: власти США консультировались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

Стало известно, что США консультировались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

Фото: www.globallookpress.com / Wang Ying

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Бизнесмен занимает пятое место в списке самых богатых людей на планете и является одним из самых известных американских инвесторов.

Власти США провели консультации с миллиардером Уорреном Баффеттом на фоне банковского кризиса в стране. Об этом пишет агентство Reuters.

Сам Белый дом пока не комментировал встречу, однако по информации источника агентства, в консультациях участвовали чиновники высокого ранга. Об итогах переговоров неизвестно, но уточняется, что участники предложили Баффетту инвестировать в региональный банковский сектор США.

Уоррен Баффетт находится на пятом месте в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 102 миллиарда долларов.

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