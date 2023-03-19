«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
Иосиф Пригожин о Чекалиной: подобного рода блогеры обесценивают профессию
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov
Продюсер обвинил блогершу в обесценивании профессионализма и продаже воздуха.
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в появлении «инфоцыган» виноваты не только сами блогеры, но их подписчики, которые бездумно покупают марафоны и курсы в интернете. Музыкальный эксперт возмущен, что некомпетентные и необразованные люди зарабатывают миллионы «на воздухе». Об этом он заявил в эфире одного из федеральных каналов.
Иосиф Пригожин дал резкую оценку деятельности недобросовестных блогеров, которые наживаются на наивности подписчиков. В частности, продюсер дал оценку скандалу вокруг семьи Валерии и Артема Чекалиных. Суд обвинил блогеров в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Против них возбуждено уголовное дело.
«Это какой-то фуфломицин, какой-то лохотрон. Меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, но им продают фантик, а не конфетку. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — возмутился Пригожин.
Большую часть прибыли Чекалина получила благодаря марафону по похудению. Блогер обещала, что с помощью особенной формулы подписчики смогут прийти в идеальную форму за короткий промежуток времени.
Иосиф высказался, что не понимает, как некомпетентный человек мог предлагать людям подобные услуги, поскольку в вопросах по борьбе с лишним весом должны консультировать врачи, а не блогеры.
«Как ты можешь достичь результата, в результате общения с человеком, который не имеет ничего общего с тем, что он говорит. Тут тебе продают воздух», — высказался о марафоне Чекалиной продюсер.
Пригожин считает, что свой блог стоил создать Михалкову, поскольку режиссер — умный и образованный человек, который вправду может кого-то научить. Однако Пригожин считает, что людям хочется «чего-то простого», поэтому им интереснее наблюдать за жизнью таких, как Чекалина. Помимо этого, продюсер не понимает, зачем блогеры хвалятся доходами и придают цифрам публичность. Иосиф отметил, что всю жизнь работает на износ так же, как и его жена.
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Иосиф Пригожин считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами. Также, продюсер сожалеет, что у блогеров больше наглости, чем у умных людей. Он отмечает, что современные люди готовы на все ради легкого заработка и уверяет, что у него нет личных претензий к кому-то, но ему хочется, чтобы в современном мире было больше «реальных людей, поступок и действий».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерию беспокоят загадочные проблемы со связками.
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