«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной

Продюсер обвинил блогершу в обесценивании профессионализма и продаже воздуха.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в появлении «инфоцыган» виноваты не только сами блогеры, но их подписчики, которые бездумно покупают марафоны и курсы в интернете. Музыкальный эксперт возмущен, что некомпетентные и необразованные люди зарабатывают миллионы «на воздухе». Об этом он заявил в эфире одного из федеральных каналов.

Иосиф Пригожин дал резкую оценку деятельности недобросовестных блогеров, которые наживаются на наивности подписчиков. В частности, продюсер дал оценку скандалу вокруг семьи Валерии и Артема Чекалиных. Суд обвинил блогеров в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Против них возбуждено уголовное дело.

«Это какой-то фуфломицин, какой-то лохотрон. Меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, но им продают фантик, а не конфетку. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — возмутился Пригожин.

Большую часть прибыли Чекалина получила благодаря марафону по похудению. Блогер обещала, что с помощью особенной формулы подписчики смогут прийти в идеальную форму за короткий промежуток времени.

Иосиф высказался, что не понимает, как некомпетентный человек мог предлагать людям подобные услуги, поскольку в вопросах по борьбе с лишним весом должны консультировать врачи, а не блогеры.

«Как ты можешь достичь результата, в результате общения с человеком, который не имеет ничего общего с тем, что он говорит. Тут тебе продают воздух», — высказался о марафоне Чекалиной продюсер.

Пригожин считает, что свой блог стоил создать Михалкову, поскольку режиссер — умный и образованный человек, который вправду может кого-то научить. Однако Пригожин считает, что людям хочется «чего-то простого», поэтому им интереснее наблюдать за жизнью таких, как Чекалина. Помимо этого, продюсер не понимает, зачем блогеры хвалятся доходами и придают цифрам публичность. Иосиф отметил, что всю жизнь работает на износ так же, как и его жена.

Иосиф Пригожин считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами. Также, продюсер сожалеет, что у блогеров больше наглости, чем у умных людей. Он отмечает, что современные люди готовы на все ради легкого заработка и уверяет, что у него нет личных претензий к кому-то, но ему хочется, чтобы в современном мире было больше «реальных людей, поступок и действий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерию беспокоят загадочные проблемы со связками.