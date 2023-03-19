«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной

|
Полина Долгова
Полина Долгова 139

Иосиф Пригожин о Чекалиной: подобного рода блогеры обесценивают профессию

«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Продюсер обвинил блогершу в обесценивании профессионализма и продаже воздуха.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в появлении «инфоцыган» виноваты не только сами блогеры, но их подписчики, которые бездумно покупают марафоны и курсы в интернете. Музыкальный эксперт возмущен, что некомпетентные и необразованные люди зарабатывают миллионы «на воздухе». Об этом он заявил в эфире одного из федеральных каналов.

Иосиф Пригожин дал резкую оценку деятельности недобросовестных блогеров, которые наживаются на наивности подписчиков. В частности, продюсер дал оценку скандалу вокруг семьи Валерии и Артема Чекалиных. Суд обвинил блогеров в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Против них возбуждено уголовное дело.

«Это какой-то фуфломицин, какой-то лохотрон. Меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, но им продают фантик, а не конфетку. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — возмутился Пригожин.

Большую часть прибыли Чекалина получила благодаря марафону по похудению. Блогер обещала, что с помощью особенной формулы подписчики смогут прийти в идеальную форму за короткий промежуток времени.

Иосиф высказался, что не понимает, как некомпетентный человек мог предлагать людям подобные услуги, поскольку в вопросах по борьбе с лишним весом должны консультировать врачи, а не блогеры.

«Как ты можешь достичь результата, в результате общения с человеком, который не имеет ничего общего с тем, что он говорит. Тут тебе продают воздух», — высказался о марафоне Чекалиной продюсер.

Пригожин считает, что свой блог стоил создать Михалкову, поскольку режиссер — умный и образованный человек, который вправду может кого-то научить. Однако Пригожин считает, что людям хочется «чего-то простого», поэтому им интереснее наблюдать за жизнью таких, как Чекалина. Помимо этого, продюсер не понимает, зачем блогеры хвалятся доходами и придают цифрам публичность. Иосиф отметил, что всю жизнь работает на износ так же, как и его жена.

Читайте также

«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины

Иосиф Пригожин считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами. Также, продюсер сожалеет, что у блогеров больше наглости, чем у умных людей. Он отмечает, что современные люди готовы на все ради легкого заработка и уверяет, что у него нет личных претензий к кому-то, но ему хочется, чтобы в современном мире было больше «реальных людей, поступок и действий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерию беспокоят загадочные проблемы со связками.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
17 мар
«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
16 мар
«Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
16 мар
«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
16 мар
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
16 мар
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
12 мар
«Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки
8 мар
«Были неправы» — первое интервью семьи блогеров Чекалиных после скандала
8 мар
«Жадность фраера сгубила»: почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной
8 мар
Виноваты — исправимся: блогер Lerchek и ее муж признались в содеянном
8 мар
«Дали в банке»: муж Lerchеk объяснил, откуда в его доме взялись слитки золота
-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост
11:27
Скончался Народный артист России Михаил Елбонов
11:15
Путин о минировавших больницы Мариуполя боевиках ВСУ: «Нормальные люди так не делали бы»
11:03
Никаких огурчиков: чем лучше закусывать алкоголь
10:50
Путин за рулем автомобиля осмотрел несколько районов в Мариуполе
10:28
«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной

Сейчас читают

«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео