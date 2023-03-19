«Не скроетесь»: в США пригрозили Пелоси тюрьмой на фоне возможного ареста Трампа
Пользователи Twitter призвали Пелоси не радоваться возможному аресту экс-лидера США Трампа
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP
По одной из версий, потенциальное задержание политика якобы связано с возможной выплатой им средств за молчание одной из порноактрис.
Американцы пригрозили тюрьмой бывшему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Та обрадовалась новости о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа и поспешила поделиться этим в Twitter.
«У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности», — написала политик.
Юзеры, что называется, не полезли за словом в карман и весьма жестко ответили Пелоси, не разделив ее оптимизма.
«Не могу дождаться, когда они придут за вами», — прокомментировал один пользователь.
«Вы следующая», — заметил другой.
«От правосудия не скроетесь ни вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем», — добавил третий.
Накануне экс-глава Белого дома говорил о том, что ждет своего задержания во вторник, 21 марта. Трамп выступил с призывом к своим избирателям, чтобы последние протестовали. В прокуратуре округа Нью-Йорк заявили, что проведут полноценное следствие и не потерпят запугиваний.
Как сообщал телеканал NBC, потенциальное задержание Трампа якобы связано с возможной выплатой средств порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та молчала о том, что у них якобы были романтические отношения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто предрек Трампу победу на выборах.
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