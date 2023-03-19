«Не скроетесь»: в США пригрозили Пелоси тюрьмой на фоне возможного ареста Трампа

По одной из версий, потенциальное задержание политика якобы связано с возможной выплатой им средств за молчание одной из порноактрис.

Американцы пригрозили тюрьмой бывшему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Та обрадовалась новости о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа и поспешила поделиться этим в Twitter.

«У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности», — написала политик.

Юзеры, что называется, не полезли за словом в карман и весьма жестко ответили Пелоси, не разделив ее оптимизма.

«Не могу дождаться, когда они придут за вами», — прокомментировал один пользователь.

«Вы следующая», — заметил другой.

«От правосудия не скроетесь ни вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем», — добавил третий.

Накануне экс-глава Белого дома говорил о том, что ждет своего задержания во вторник, 21 марта. Трамп выступил с призывом к своим избирателям, чтобы последние протестовали. В прокуратуре округа Нью-Йорк заявили, что проведут полноценное следствие и не потерпят запугиваний.

Как сообщал телеканал NBC, потенциальное задержание Трампа якобы связано с возможной выплатой средств порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та молчала о том, что у них якобы были романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто предрек Трампу победу на выборах.