МакSим впервые вышла на связь после того, как сорвала концерт в Сочи
Концерт МакSим сорвался из-за плохого самочувствия певицы
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица объяснила, что концерт сорвался из-за неожиданного плохого самочувствия.
Певица МакSим впервые вышла на связь с публикой после того, как она сорвала концерт на курорте «Роза Хутор» и сбежала со сцены. Выступление оборвалось после нескольких исполненных композиций. Артистка выложила пост в Instagram*, в котором извинилась перед фанатами за свое поведение и объяснила, что причина была в плохом самочувствии.
«Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю», — написала певица.
Максим объяснила, что не все в жизни складывается так, как хотелось бы и концерты — не исключение.
«Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по-полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос», — написала МакSим.
Обстоятельства оказались сильнее артистки, поэтому она была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену. Она решила вернуть деньги каждому, кто был на концерте в Сочи. Однако программа тура «Я буду жить» не меняется. Расписание ее предстоящих концертов — в полной силе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица МаkSим сорвала концерт в Сочи.
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