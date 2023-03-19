Действия Запада на Украине сплотили Глобальный Юг вокруг России

Подавляющее большинство населения Земли хочет жить в многополярном мире и не поддерживает давление Запада на Россию.

Стремление США и их партнеров к мировому господству привели к тому, что большая часть мира верит российской версии происходящего на Украине и не присоединяется к санкциям против РФ. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации приведены слова экс-постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, который заявил, что подавляющее большинство населения Земли хочет жить в многополярном мире, и поэтому многие страны не присоединяются к давлению «коллективного Запада» на Москву.

«Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Многие страны региона все еще хранят память о когда-то доминирующем Западе», — цитирует издание Махбубани.

Также в материале отмечается эффективность подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к странам Африки, Ближнего Востока и Азии, который на Западе подвергают критике и осуждению.

Кроме того, приводятся данные соцопроса, согласно которым 51% жителей Индии считают Россию союзником, а еще 29% считают — «необходимым партнером». При этом в Европе 65% населения видят в РФ врага.

Что касается украинского конфликта, то, по словам авторов материала, большая часть стран верит российской версии событий, а главу киевского режима Владимира Зеленского считает марионеткой Вашингтона.

В начале марта The New York Times вышла с публикацией о том, что президент США Джо Байден столкнулся с ослаблением общественной поддержки по Украине. Согласно опросам, только 48% американцев считают, что надо продолжать поставлять Киеву оружие, тогда как прошлой весной этого мнения придерживались 60% респондентов. Вместе с тем 26% граждан считают расходы США на киевский режим необоснованно высокими. В прошлом году так считали всего лишь 7%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель Washington Times Майкл Маккена заявил об усталости Запада от конфликта на Украине и возможном прекращении поставок Киеву оружия.